Garlasco lo scontrino da alibi a prova contro Andrea Sempio ma Lovati lo difende | L' ha fatto lui
A Garlasco, un scontrino di parcheggio viene presentato come prova a favore di Andrea Sempio, che sostiene di averlo generato lui stesso. Tuttavia, Massimo Lovati, coinvolto nella vicenda, afferma che il biglietto è stato stampato da Sempio e che il resto delle indicazioni non sono sue. La disputa riguarda la validità di questa prova e il ruolo di Sempio nel momento in cui si sarebbe verificato l’evento contestato. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.
Per Massimo Lovati lo scontrino, il cui mistero è diventato quasi un Sacro Graal del delitto di Garlasco, non è un giallo. Il ticket che Andrea Sempio ha consegnato ai carabinieri di Vigevano nel 2008 sarebbe stato stampato proprio dall’indagato, secondo il suo ex difensore: “Se non fosse così bisognerebbe cercare dei complici“, dice in collegamento con Mattino Cinque, ma “questa è fantascienza”, aggiunge. Lo fa, l’ex legale di Sempio, alla luce delle ipotesi della Procura, secondo le quali quel biglietto potrebbe averlo stampato la madre dell’indagato, Daniela Ferrari. Massimo Lovati difende Andrea Sempio L'ipotesi dell'ex... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025
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Dal #tg3 sul caso #Garlasco: (..) Ci sono da studiare 309 pagine di informativa dei carabinieri (..) #ChiaraPoggi #Sempio #AndreaSempio #difesa #carabinieri #indizi #intercettazioni #scontrino #Dna #impronta33 #soliloqui #chiavetta #video #Stasi #Alberto x.com
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