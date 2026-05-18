Garlasco lo scontrino da alibi a prova contro Andrea Sempio ma Lovati lo difende | L' ha fatto lui

A Garlasco, un scontrino di parcheggio viene presentato come prova a favore di Andrea Sempio, che sostiene di averlo generato lui stesso. Tuttavia, Massimo Lovati, coinvolto nella vicenda, afferma che il biglietto è stato stampato da Sempio e che il resto delle indicazioni non sono sue. La disputa riguarda la validità di questa prova e il ruolo di Sempio nel momento in cui si sarebbe verificato l’evento contestato. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

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