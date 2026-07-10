Un vigile del fuoco ha dichiarato di non aver mai incontrato la madre di Andrea Sempio a Vigevano. La donna, amica di Daniela Ferrari, ha confermato che tra lei e il vigile del fuoco non ci sono stati incontri nel comune. La versione del vigile del fuoco si contrappone a quanto affermato dalla madre di Sempio, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

Il vigile del fuoco amico di Daniela Ferrari e la stessa madre di Andrea Sempio non si sarebbero mai incontrati a Vigevano. È quanto sostiene lo stesso pompiere nelle audizioni con i carabinieri, ai quali ha assicurato che i rapporti con la mamma del nuovo indagato su Garlasco fossero di sola amicizia e come non ci sia mai stato nessun incontro per consegnarle il biglietto del parcheggio che costituisce l’alibi del 37enne. Al centro dei sospetti della procura sono però i diversi messaggi tra Ferrari e l’amico, scambiati tra il 12 e il 13 agosto, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. I messaggi della mamma di Andrea Sempio Le dichiarazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, la versione del vigile del fuoco sugli incontri con la mamma di Andrea Sempio: "Mai a Vigevano"

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L'avvocato Taccia sulla versione di Sempio: Andrea Sempio non ha motivo di mentire su una cosa del genere [...] Lui ha sempre detto che si era sentito male perché dal giorno prima aveva una febbre molto alta [...] si è cacciato giù due Tachipirine 1000. #Ga x.com

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