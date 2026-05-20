Un vigile del fuoco ha fornito una versione dei fatti riguardo a Daniela Ferrari, concentrandosi sul rapporto tra la donna e la madre di Andrea Sempio. La Procura di Pavia sta analizzando lo scontrino del parcheggio di Vigevano, che potrebbe essere collegato all’alibi di Andrea. Le indagini si concentrano sui dettagli forniti dagli investigatori e sui documenti raccolti, mentre le autorità continuano a verificare le dichiarazioni e le prove per chiarire i fatti.

Nell’attesa del possibile rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, il caso di Garlasco continua a tenere banco. Gli elementi su cui vertono le principali discussioni su tv e giornali sono l’impronta 33 e lo scontrino, l’alibi dell’indigato per l’omicidio di Chiara Poggi che però, secondo la Procura di Pavia, sarebbe falso. Ad alimentare questa tesi, i rapporti tra la madre di Sempio, Daniela Ferrari, e un vigile del fuoco. Si sono sentiti via messaggio la sera prima e la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto: i pm sospettano che non sia stato Andrea Sempio a stampare il ticket del parcheggio di Vigevano, sede della caserma dei vigili del fuoco dove, proprio il 13 agosto, il pompiere era di turno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, la verità del vigile del fuoco su Daniela Ferrari: che rapporto aveva con la madre di Andrea Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL

Sullo stesso argomento

Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco, spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuocoEmergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame.

Caso Garlasco: il vigile interrogato su Daniela Ferrari e lo scontrino?? Punti chiave Chi è il vigile del fuoco legato alla donna coinvolta? Come può lo scontrino del parcheggio essere stato fabbricato in casa? Perché...

Garlasco, la verità del vigile del fuoco su Daniela Ferrari: che rapporto aveva con la madre di Andrea SempioI sospetti dei pm sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, alibi di Andrea Sempio: sotto i riflettori i rapporti tra Daniela Ferrari e il vigile del fuoco ... virgilio.it

Garlasco, la mamma di Sempio e l'alibi che non regge: la rivelazione bombaNell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è emersa una rivelazione bomba sulla mamma di Andrea Sempio, al momento unico indagato per il delitto. Caso Garlasco: la rivelazion ... notizie.it