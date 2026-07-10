Galle rie d’Italia il divertente viaggio tra bellezza e bruttezza nel Rinascimento

Nel cuore del Rinascimento, si può vedere come le opere d'arte riflettano un mix di bellezza e bruttezza. Tra i dipinti di quel periodo, alcuni ritratti mostrano volti con dettagli realistici e imperfezioni evidenti, mentre altri esibiscono perfezioni idealizzate. Questa tensione tra le due caratteristiche si manifesta anche nelle sculture e negli affreschi, dove la raffinatezza si accompagna spesso a elementi meno armoniosi.

Milano, 10 luglio 2026 – Bellezza e bruttezza, l’una non può esistere senza l’altra. Leonardo da Vinci è fra i primi, con Albert Dürer, a rendersene conto, fin dall’ultimo quarto del Quattrocento. “Le bellezze con le bruttezze paiono più potenti l’una per l’altra”, scrive Leonardo. Chè un modello di bellezza sempre identico mica trova riscontro nella natura, votata alla varietà. Proprio Leonardo darà vita, grazie all’osservazione empirica di volti e tratti che si distaccano dalla rappresentazione classica, ai suoi celebri disegni di “teste caricate”. https:www.ilgiorno.itculturadonne-arte-e-vita-di-361798ae Un tema affascinante, intrigante,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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CIMA ROCCA - lanello epico nel CUORE DELLA STORIA e i suoi sentieri (Beck,Laste, Rocca)

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