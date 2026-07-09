A Milano, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo presentano una mostra dedicata alla dialettica tra bellezza e bruttezza, un tema che risale all’antichità classica. La rassegna esplora come questi concetti si siano confrontati e intrecciati nel tempo, offrendo una panoramica di opere che riflettono questa dualità. La mostra si svolge in Piazza della Scala, coinvolgendo visitatori in un percorso che analizza le rappresentazioni artistiche di questi estremi.

Milano, 9 lug. (askanews) - La dialettica tra bellezza e bruttezza, paradigma indissolubile fin dall'antichità classica, è al centro della nuova mostra delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in Piazza della Scala a Milano. Un viaggio nel cuore del Rinascimento per esplorare il confine tra bello e brutto, tra armonia ideale e deformazione grottesca, tra natura e artificio. "La mostra - ha spiegato la curatrice Chiara Rabbi Bernard - si propone in modo inedito di mettere in luce e presentare gli aspetti più pregnanti che emergono da confronto tra queste due tematiche". L'esposizione è realizzata in partnership con il Bozar - Centro per le Belle Arti di Bruxelles, ed è stata presentata per la prima volta nel febbraio 2026 al Bozar - Palais des Beaux-Arts della capitale belga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Bellezza e bruttezza, dialettica dell'arte alle Gallerie d'Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gallerie d’Italia a Napoli, arte urbana e dialogo con l’antico nella Notte dei MuseiSabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, le Gallerie d’Italia a Napoli resteranno aperte dalle 20 alle 24 con un biglietto...

Mostre, alle Gallerie d’Italia “OBEY: Power to the peaceful”Dal 6 maggio al 6 settembre le Gallerie d’Italia a Napoli ospitano la mostra “OBEY: Power to the peaceful”.

Bellezza e bruttezza, dialettica dell'arte alle Gallerie d'ItaliaMilano, 9 lug. (askanews) - La dialettica tra bellezza e bruttezza, paradigma indissolubile fin dall'antichità classica, è al centro della nuova mostra delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in Pi ... libero.it

'Bellezza e Bruttezza', una mostra su ideale, reale e caricaturale nel RinascimentoIntesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia – Milano, dal 10 luglio al 18 ottobre 2026, la mostra Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento: un percorso espositi ... adnkronos.com