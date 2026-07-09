Milano, la mostra sulla bellezza e bruttezza del Rinascimento

Notizia in breve

A Milano, alle Gallerie d’Italia, apre domani una mostra dedicata al Rinascimento, che esplora i cambiamenti nell’estetica dell’epoca. L’esposizione presenta opere e approfondimenti sul modo in cui il periodo ha modificato i concetti di bellezza e bruttezza. La mostra si concentra sui diversi aspetti estetici e artistici del Rinascimento, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.