Luka Modric potrebbe continuare a giocare con il Milan anche nella prossima stagione. Dopo mesi di voci contrastanti, la possibilità di un suo addio si era ridotta, ma le recenti aspettative indicano che se starà bene fisicamente, non ci sono motivi per smettere. La decisione finale dipenderà dalle sue condizioni e dalla volontà del giocatore.

Il futuro di Luka Modric potrebbe essere ancora in rossonero. Negli ultimi mesi le voci legate alla decisione del croato si sono susseguite con sensazioni spesso opposte: prima del finale di stagione, la sua permanenza in rossonero era data quasi per scontata, salvo poi essere messo tutto in discussione a causa del tracollo rossonero. L'addio a Massimiliano Allegri e la mancata qualificazione in Champions League sembravano allontanare Luka dal Milan, con il Real Madrid sullo sfondo intento a portarlo in Spagna con un ruolo dirigenziale. Il Mondiale di Modric è giunto al termine (dopo l'eliminazione della sua Croazia da parte del Portogallo di Gonçalo Ramos e Leão) e la sua decisione arriverà presto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Futuro Modric, Lovren: "Se sta bene, non vede perché dovrebbe smettere"

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