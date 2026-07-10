fusignano lavori ripartiti dopo i ritrovamenti

A Fusignano, i lavori di riqualificazione di piazza Armandi sono ripresi dopo un mese di sospensione. La ripresa è stata possibile dopo il ritrovamento di alcuni reperti durante gli scavi, che hanno richiesto verifiche e controlli archeologici. La fase di lavori era stata temporaneamente interrotta, poi ripresa in giornata. Le attività di cantiere proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito.

Sono ripartiti ieri a Fusignano i lavori di riqualificazione di piazza Armandi. Per circa un mese il cantiere ha subìto un rallentamento dovuto al ritrovamento, fin dai primi scavi, di antichi reperti che sono stati immediatamente sottoposti al vaglio degli archeologi e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Gli interventi puntano a rendere la piazza più verde, vivibile e sostenibile, con nuove pavimentazioni drenanti, più spazi pedonali e la piantumazione di 12 nuovi alberi. I tre pini attualmente presenti saranno sostituiti da nuove alberature che aumenteranno le aree ombreggiate e il valore paesaggistico dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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