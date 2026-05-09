I lavori al polo scolastico sono stati completati e ripartiti, permettendo ai circa 700 studenti di tornare a utilizzare la palestra adiacente a partire da settembre. La struttura, che comprende più istituti, sarà di nuovo disponibile per le attività di ginnastica e lezioni pratiche, garantendo così un servizio aggiuntivo per il prossimo anno scolastico. La palestra era stata chiusa temporaneamente durante i lavori di ristrutturazione.

L’inizio del prossimo scolastico, per i circa 700 studenti del polo scolastico, sarà caratterizzato dal poter tornare a svolgere le lezioni di ginnastica all’interno della palestra adiacente ed al servizio deli diversi istituti che compongono il Polo Scolastico Superiore "Guido monaco". Uno spazio destinato all’attività ginnica i cui lavori erano stati sospesi nel maggio dello scorso anno a causa di un sequestro da parte dell’ispettorato del lavoro per alcune inadempienze. Un provvedimento rimosso che, da qualche tempo, ha visto la ripresa dei lavori seguita sempre dal funzionario provinciale Leonardo Bottoni responsabile del procedimento. "La palestra è una delle più grandi della provincia di Ferrara, con un campo da gioco di oltre 1500 metri quadri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polo scolastico, ripartiti i lavori. Da settembre palestra disponibile

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