Durante il funerale di Ali Khamenei sono stati diffusi video che mostrano una persona con il volto coperto da una maschera e un berretto nero tra i partecipanti. La figura si trovava tra gli uomini incaricati di guidare la preghiera. I social media hanno iniziato a speculare sull’identità di questa persona, alcuni sostenendo che potrebbe essere suo figlio Mojtaba. Finora non ci sono conferme ufficiali sull’identità di questa figura misteriosa.

Roma, 10 luglio 2026 – Mistero al funerale di Ali Khamenei: nella fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera spunta una figura dal volto oscurato e con un berretto nero in testa. Inquadrato dalle telecamere il suo viso coperto non è passato inosservato scatenando soprattutto i social media, dove molti hanno ipotizzato che si trattasse della nuova Guida Suprema, quel Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader, che nessuno ha più visto dopo la sua nomina, avvenuta quattro mesi fa. https:www.quotidiano.netvideoesterimashhad-un-volto-oscurato-ai-funerali-di-khamenei-forse-e-il-figlio-mojtaba-weke2yof Le immagini realizzate con l'Ai e le voci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Funerali Khamenei, nei video spunta una figura misteriosa con una maschera sul volto. Social impazziti: “È il figlio Mojtaba”

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