Iran minacce a Trump durante i funerali di Khamenei ma il figlio Mojtaba non c’è | news in diretta

Durante i funerali di Ali Khamenei a Teheran, sono state rivolte minacce a Trump mentre il suo figlio Mojtaba non era presente alla cerimonia. La giornata rappresenta il secondo giorno di commemorazioni, con la folla che si raduna nelle strade della capitale. Trump ha annunciato un incontro con Netanyahu, ma non si sono registrati contatti diretti con le autorità iraniane durante l’evento.

Le ultime news sulla crisi tra Iran in tempo reale di oggi, domenica 5 luglio. A Teheran via al secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei. Minacce a Trump che annuncia un incontro con Netanyahu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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