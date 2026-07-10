Un camion ha preso fuoco sull’autostrada A1, causando l’interruzione del traffico e lunghe code in direzione Firenze. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante, generando fumo denso che ha invaso la carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato, lasciando gli automobilisti in attesa di riaperture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Un camion in fiamme ha mandato in tilt il traffico nel pomeriggio di oggi sull’ Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima. L’incendio del mezzo pesante ha reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada, provocando lunghe code e pesanti disagi alla circolazione in direzione Firenze. L’emergenza è scattata intorno alle 15, quando il camion ha preso fuoco per cause inizialmente ancora da chiarire. L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 2, nel tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia, verso il capoluogo toscano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e gli operatori di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza della carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fumo e fiamme in autostrada, inferno in pochi istanti: tutto paralizzato, terrore

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Inferno in galleria, fiamme e feriti poi lintervento lampo: simulato disastro in autostrada Ct-Sr

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