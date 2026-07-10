Frodi fiscali nel settore della manodopera la guardia di finanza pignora 1,3 milioni di euro 

La guardia di finanza di Bergamo ha sequestrato oltre 1,3 milioni di euro in un’operazione contro frodi fiscali nel settore della manodopera. L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla confisca di risorse finanziarie ritenute il provento di illeciti fiscali. L’intervento si inserisce in un’indagine volta a contrastare pratiche di evasione fiscale legate a questo settore. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone o le aziende coinvolte.

La guardia di finanza di Bergamo ha condotto un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare all’erario il recupero di rilevanti risorse finanziarie per oltre 1,3 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla procura di Bergamo e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria avevano consentito di ricostruire un complesso meccanismo illecito basato su una rete di società cooperative riconducibili, nella quasi totalità, ad un consorzio gestito da un soggetto ritenuto “dominus” dell’intera struttura. In particolare, il sistema prevedeva che i consorzi fornissero manodopera ai clienti finali mediante il subappalto delle prestazioni a cooperative prive di un’effettiva struttura aziendale e formalmente intestate a prestanome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Frode fiscale da 12 milioni, quattro arresti a Bergamo

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