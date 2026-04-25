Non Sparate sul Pianista | Linzi | Dal Romanzo criminale alla Casa del Jazz di Roma

Luciano Linzi ripercorre la nascita della Casa del Jazz di Roma, un edificio ricavato da una villa confiscata alla Banda della Magliana. L’intervista si concentra sui passaggi storici e sulle vicende che hanno portato alla trasformazione di quel luogo, evidenziando il legame tra il passato criminale e la successiva riqualificazione culturale. Linzi fornisce dettagli sul contesto e sui protagonisti coinvolti nella gestione della struttura oggi dedicata alla musica jazz.

Luciano Linzi racconta la storia della Casa del Jazz di Roma, sorta in una villa confiscata alla Banda della Magliana. Con la fine degli scavi e delle indagini si chiude l’ultimo capitolo del Romanzo criminale. E ora può tornare la musica. Dai dati pubblicati dal ministero dell’Economia emerge che nel 2024, secondo le dichiarazioni presentate nel 2025, l’economia ha continuato a crescere. Questo si esprime con l’aumento del reddito complessivo dichiarato che ha sfiorato i 1.100 miliardi di euro, attestandosi a 1.076,3 miliardi, (+4,7% sul 2023) e con l’aumento del reddito medio, che viaggia intorno a 25.820 euro (+4%). Ma se da una parte il Paese, pur con le note difficoltà, continua a espandersi, sul fronte fiscale manifesta uno squilibrio macroscopico.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Linzi: «Dal Romanzo criminale alla Casa del Jazz di Roma» Notizie correlate Non Sparate sul Pianista | Zenni: «Torino Jazz: Bill Frisell e la rivoluzione del suono»Il bersaglio, al solito, sono i «perfidi fascisti», nello specifico quelli che si ritroveranno a Milano il prossimo 18 aprile per parlare di... Non Sparate sul Pianista | Lezione di jazz con Enrico RavaIl trombettista, pioniere del jazz italiano, a 86 anni è il «musicista dell’anno» nella classifica Top Jazz 2025 della rivista Musica Jazz. Panoramica sull’argomento Si parla di: Non Sparate sul Pianista | Wikibass alla scoperta del contrabbasso perduto; Non Sparate sul Pianista | Alberto Mattioli | Callas e Pasolini cronaca di un amore impossibile. Laura Freddi, che schianto. E che voce! Non sparate sul pianista chiude in bellezzaSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it