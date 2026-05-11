Happy Jazz | concerto + jam session jazz con Fausto Ferraiuolo Trio
Stasera si svolge un evento jazz con un concerto e una jam session che vedrà protagonista il noto pianista. La serata comincia con un'esibizione dal tono ricco e raffinato, seguita da un momento di improvvisazione collettiva. L’evento si tiene in una location dedicata alla musica dal vivo, attirando appassionati e musicisti della scena jazz locale e non solo.
Il rinomato pianista Fausto Ferraiuolo, protagonista della scena jazz italiana e internazionale, aprirà la serata con un concerto dal respiro intenso e raffinato. Per oltre quindici anni ha vissuto tra New York e Roma, perfezionando il proprio linguaggio musicale e approfondendo l’arte.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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