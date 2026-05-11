Happy Jazz | concerto + jam session jazz con Fausto Ferraiuolo Trio

Stasera si svolge un evento jazz con un concerto e una jam session che vedrà protagonista il noto pianista. La serata comincia con un'esibizione dal tono ricco e raffinato, seguita da un momento di improvvisazione collettiva. L’evento si tiene in una location dedicata alla musica dal vivo, attirando appassionati e musicisti della scena jazz locale e non solo.

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