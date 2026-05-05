Alex Zanardi oggi i funerali del campione | a Maniago proclamato il lutto cittadino

Oggi a Maniago si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, ex pilota e campione di paraciclismo, che ha recentemente perso la vita. La città, già nota per aver ospitato diverse competizioni internazionali dedicate al paraciclismo, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà. Le associazioni e le istituzioni locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia durante la cerimonia funebre.

Anche il Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa del campione ed ex pilota Alex Zanardi. A Maniago, più volte sede delle gare internazionali di paraciclismo, le associazioni e le istituzioni locali hanno scelto di esprimere profondo cordoglio alla famiglia per la morte di Alex Zanardi. I.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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È arrivato alla basilica di Santa Giustina di Padova il feretro con la bara bianca di Alex Zanardi, per la celebrazione dei funerali. Dentro oltre 2.000 persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9:00 di questa mattina, 5 maggio. Tra i presenti anche Gianni Mo x.com