Funerali Stefania Rago Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadino

Sabato 2 maggio si terranno i funerali di Stefania Rago. Per l'occasione, è stato proclamato il lutto cittadino. La sindaca ha annunciato ufficialmente questa decisione, invitando la comunità a partecipare. La cerimonia si svolgerà in un luogo pubblico, con una modalità ancora da definire. La giornata sarà dedicata alla commemorazione della persona scomparsa.

Una sentita testimonianza di cordoglio e vicinanza ai familiari, e una condivisione del sentimento di profonda commozione dell’intera cittadinanza, che porteranno anche all’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali nel giorno delle esequie, alla partecipazione del Gonfalone della Città alla cerimonia funebre che si terrà nella chiesa di S. Michele Arcangelo alle ore 10.30, all’esposizione simbolica di un drappo rosso presso Palazzo di Città e all’illuminazione serale sempre di rosso della facciata esterna di Palazzo di Città, alla sospensione di ogni manifestazione pubblica ludico-ricreativa organizzata dall’Amministrazione Comunale per la durata delle esequie.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadino Notizie correlate Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa: proclamato il lutto cittadinoMASSA – In segno di cordoglio per la tragica morte di Giacomo Bongiorni, è stato proclamato il lutto cittadino per sabato (18 aprile) giornata in cui... Villaricca, dolore e lacrime ai funerali di Giuseppe Lucarelli: proclamato lutto cittadinoDolore e commozione ai funerali di Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni deceduto ieri in ospedale a seguito di un incidente domestico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere; Foggia: oggi l’autopsia sulla 46enne Stefania Rago; Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, il marito le spara con la pistola d'ordinanza e chiama i carabinieri. Foggia si stringe attorno ai figli di Stefania Rago, vittima di femminicidio: lanciata raccolta fondiUna raccolta fondi per i figli di Stefania Rago, una mamma che è stata strappata ingiustamente alla sua famiglia a causa di un femminicidio che ha scosso tutti. Su GoFundMe è partita un’iniziativa s ... foggiacittaaperta.it Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcereIl delitto a Foggia. Tra la donna il marito Antonio Fortebraccio, secondo il racconto dei vicini, c'era stato un litigio ... today.it L'Immediato. . FOGGIA, FEMMINICIDIO STEFANIA RAGO. L'avvocato dei figli: "L'ennesimo caso di un maschio che vuole esercitare un diritto di proprietà patologico sulla propria moglie" - facebook.com facebook