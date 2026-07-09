Attentato a Ranucci Giletti | Perplesso da sua amicizia con Lavitola

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Giletti ha espresso perplessità sulla relazione tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, coinvolto in un'indagine come presunto mandante dell’attentato subito dal giornalista. Lavitola, ex giornalista e imprenditore, è sotto indagine, mentre Ranucci è stato vittima di un attentato. Giletti ha commentato la vicenda senza entrare nel dettaglio delle accuse, sottolineando la sua sorpresa riguardo all’amicizia tra i due.

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Massimo Giletti torna sulla vicenda dell’ attentato subito da Sigfrido Ranucci, per il quale Valter Lavitola, ex giornalista, imprenditore e amico del conduttore di Report, è indagato come presunto mandante. “Per me l’amicizia è una parola sacra, quando ho sentito Ranucci parlare di amicizia con Lavitola mi sono un po’ stranito “, ha dichiarato Giletti, intervenendo mercoledì sera a Polignano a Mare in occasione del festival ‘Il Libro Possibile’. “Io penso – ha proseguito – che nella nostra vita gli amici non stanno su una mano. È una persona che hai conosciuto nel 2019, è una fonte che ti dà notizie e va bene, però su questo punto la vedo diversamente da lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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