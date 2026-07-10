francois modesto una meteora nel pianeta juventus

Francois Modesto ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico alla Juventus, ma la sua esperienza si è conclusa rapidamente. La sua permanenza nel club è durata poco e non ha lasciato tracce significative, secondo le fonti ufficiali. La società ha deciso di interrompere il suo incarico senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi. La breve gestione di Modesto si inserisce in un contesto di cambiamenti e riorganizzazioni interne al club.

Juve, il “caso” Modesto: una meteora che lascia il nulla. Nel pianeta Juventus, dove ogni scelta tecnica viene pesata, analizzata e molto spesso criticata, l’esperienza di Francois Modesto in veste di direttore tecnico sarà un capitolo da dimenticare in fretta. Arrivato con l’obiettivo di dare un nuovo volto alla struttura sportiva bianconera, il dirigente si è rivelato poco più che una pietanza insipida, una figura invisibile e, secondo molti, totalmente inutile. Un innesto che non ha lasciato traccia. C’è chi si chiede quale sia stato il reale ruolo e valore aggiunto portato da Modesto in questi mesi. In una piazza esigente come Torino,... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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