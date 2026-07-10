Francobolli | Inter campione d’Italia Vittorio Occorsio radio-tv private Presentati oggi
Oggi è stato emesso un nuovo francobollo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A. Il francobollo fa parte della serie “I valori sociali” e viene distribuito da Poste italiane. La squadra campione d’Italia ha conquistato il titolo nella stagione appena conclusa. L’emissione del francobollo è stata annunciata tramite comunicato ufficiale di Poste italiane.
Di seguito alcuni comunicati diffusi da Poste italiane: Poste Italiane comunica che oggi 10 luglio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I valori sociali” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di quattrocentomilaotto esemplari, distribuiti in fogli da ventuno francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il bozzetto è firmato da Matias Hermo. La vignetta... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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