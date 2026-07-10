Francobolli | Inter campione d’Italia Vittorio Occorsio radio-tv private Presentati oggi

Notizia in breve

Oggi è stato emesso un nuovo francobollo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A. Il francobollo fa parte della serie “I valori sociali” e viene distribuito da Poste italiane. La squadra campione d’Italia ha conquistato il titolo nella stagione appena conclusa. L’emissione del francobollo è stata annunciata tramite comunicato ufficiale di Poste italiane.