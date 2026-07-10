Francobolli | Inter campione d’Italia Vittorio Occorsio radio e tv locali Presentati oggi
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso oggi un francobollo dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, parte della serie “I valori sociali”. Poste Italiane ha diffuso questa comunicazione insieme a un annuncio sulla presenza di radio e TV locali.
Di seguito alcuni comunicati diffusi da Poste italiane: Poste Italiane comunica che oggi 10 luglio viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I valori sociali” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di quattrocentomilaotto esemplari, distribuiti in fogli da ventuno francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il bozzetto è firmato da Matias Hermo. La vignetta... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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