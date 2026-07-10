Durante i festeggiamenti dopo la vittoria in semifinale, un giocatore francese è stato allontanato dal campo. L’episodio è avvenuto mentre i giocatori festeggiavano tra loro, ma non sono stati forniti dettagli sulle ragioni precise del suo allontanamento. L’evento ha attirato l’attenzione tra i presenti, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La squadra francese ha proseguito i festeggiamenti senza ulteriori interruzioni.

La Francia ha conquistato la semifinale del Mondiale superando il Marocco, ma nel post-partita l’attenzione si è spostata per alcuni istanti su un episodio avvenuto durante le celebrazioni in campo. Nelle immagini diffuse sui social e riprese dalle telecamere, Michael Olise è stato allontanato dal gruppo dei compagni mentre la squadra festeggiava la vittoria, un gesto che ha attirato l’interesse di tifosi e osservatori. La scena ha generato domande sulle ragioni dell’intervento, con interpretazioni iniziali legate a possibili tensioni. La spiegazione, tuttavia, è collegata a una valutazione regolamentare e disciplinare. Francia-Marocco: perché Olise è stato allontanato durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Francia-Marocco, Olise viene allontanato durante i festeggiamenti: il motivo sorprende

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Formazioni ufficiali #FranciaMarocco FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, ; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ouna x.com

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