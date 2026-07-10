Olise allontanato dall'esultanza della Francia ai Mondiali a causa di una regola poco conosciuta

Notizia in breve

Dopo il gol di Dembélé contro il Marocco ai Mondiali, Olise è stato impedito di unirsi ai festeggiamenti dei compagni. La decisione è stata presa per rispettare una regola poco nota che mira a evitare rischi di ripartenza da parte dell’avversario. Olise è stato bloccato mentre cercava di unirsi ai festeggiamenti, in un’azione che ha coinvolto anche la regola tattica adottata dalla squadra.