Olise allontanato dall'esultanza della Francia ai Mondiali a causa di una regola poco conosciuta
Dopo il gol di Dembélé contro il Marocco ai Mondiali, Olise è stato impedito di unirsi ai festeggiamenti dei compagni. La decisione è stata presa per rispettare una regola poco nota che mira a evitare rischi di ripartenza da parte dell’avversario. Olise è stato bloccato mentre cercava di unirsi ai festeggiamenti, in un’azione che ha coinvolto anche la regola tattica adottata dalla squadra.
Dopo il gol di Dembélé contro il Marocco, Olise è stato bloccato mentre cercava di unirsi ai compagni nei festeggiamenti. Dietro il gesto di Samba un motivo tattico preciso: evitare un possibile rischio legato al regolamento e a una ripartenza avversaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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