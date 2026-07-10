Koné si distingue come una vera diga con un voto di 7,5, mentre Bounou salva più volte la propria porta, ottenendo un 7. Mbappé conquista il rigore ma lo sbaglia, poi sblocca la partita con un'azione spettacolare. Olise si muove con qualità tra centro e esterno. Bouaddi mostra margini di miglioramento, Hakimi si fa rincorrere sulla destra. Brahim Diaz e Hakimi formano un buon tandem, anche se nella ripresa sono meno incisivi.

Mbappé conquista il rigore e lo sbaglia. Ma poi sblocca la partita con una magia, Olise ondeggia tra centro ed esterno con qualità. Bouaddi deve ancora crescere, Hakimi si fa rincorrere a destra, con Brahim Diaz buona intesa, ma è meno tonico nella ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Marocco, le pagelle: Koné è una diga, 7,5. Bounou evita la goleada: 7

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Francia-Marocco 2-0, le pagelle: Mbappé (7) gol spettacolare dopo il rigore sbagliato, Dembelé (7,5) c'è sempre, Bounou (7) non basta

Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle viola. De Gea evita la goleada, Braschi incoraggiante. E poco altroNella partita tra Roma e Fiorentina, terminata con un punteggio di 4-0, il portiere viola ha ricevuto un voto di 6, mentre i compagni di squadra...

Temi più discussi: Le pagelle di Francia-Marocco: vincono Mbappé &Co, ma l'MVP è Bono; Francia-Marocco 2-0, pagelle e tabellino: Mbappé sbaglia un rigore ma poi si riscatta, Bounou miracoloso, Koné inesauribile, Dembelé la chiude, quanto manca Saibari; Pagelle Francia-Marocco: Mbappè sbaglia il rigore poi si rifà, Bonou compie tre atti di eroismo prima di capitolare; Francia-Marocco, le pagelle: Koné è una diga, 7,5. Bounou evita la goleada: 7.

Francia-Marocco, le pagelle di CM: Mbappé fuoriclasse, reazione da 8. Bono non basta, steccano Brahim Diaz e Hakimi https://t.co/FrFHq3Y0uC - X x.com

Francia-Marocco 2-0, le pagelle: Mbappé (7) gol spettacolare dopo il rigore sbagliato, Dembelé (7,5) c'è sempre, Bounou (7) non bastaLa Francia si conferma la squadra da battere di questo Mondiale. La squadra di Deschamps spazza via anche un temibile Marocco con un secco 2-0 che conferma le qualità immense de Les ... ilmessaggero.it

Francia-Marocco 2-0, le pagelle: fa tutto Mbappé, non basta super BounouMONDIALI 2026 - Il capitano francese sbaglia un rigore, poi segna e fornisce anche l'assist a Dembelé. Molto bene Koné della Roma, promosso anche Douè. eurosport.it