Francia-Marocco le pagelle | Koné è una diga 7,5 Bounou evita la goleada | 7

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Koné si distingue come una vera diga con un voto di 7,5, mentre Bounou salva più volte la propria porta, ottenendo un 7. Mbappé conquista il rigore ma lo sbaglia, poi sblocca la partita con un'azione spettacolare. Olise si muove con qualità tra centro e esterno. Bouaddi mostra margini di miglioramento, Hakimi si fa rincorrere sulla destra. Brahim Diaz e Hakimi formano un buon tandem, anche se nella ripresa sono meno incisivi.

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Mbappé conquista il rigore e lo sbaglia. Ma poi sblocca la partita con una magia, Olise ondeggia tra centro ed esterno con qualità. Bouaddi deve ancora crescere, Hakimi si fa rincorrere a destra, con Brahim Diaz buona intesa, ma è meno tonico nella ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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