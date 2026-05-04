Nella partita tra Roma e Fiorentina, terminata con un punteggio di 4-0, il portiere viola ha ricevuto un voto di 6, mentre i compagni di squadra hanno mostrato prestazioni inferiori. De Gea ha evitato una goleada più pesante, mentre Braschi si è distinto per un atteggiamento incoraggiante. La gara si è conclusa con un risultato ampio a favore dei padroni di casa, lasciando poche note positive per la squadra ospite.

Roma, 4 maggio 2026 – Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle dei viola. De Gea 6 – Se il portiere che prende quattro reti è il meno peggio, il giudizio sugli altri è presto dato. Si arrende ma le sue colpe di fatto sono assenti. Evita semmai un passivo più pesante. Si vede arrivare le folate giallorosse davanti e può poco sulle conclusioni vincenti. Si distende per smorzare una velenosa di Malen. Il meglio sempre sull’olandese nella ripresa quando alza sulla traversa un tiro con (doppia) deviazione. Si arrende alla testata di Pisilli che colpisce da due passi. Dodo 5 – Incrocia Wesley e ha la serata già occupata. Prova a limitarlo e ad attaccarlo appena ha la palla tra i piedi, ma non è una serata semplice anche se là dietro forse è il meno peggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle viola. De Gea evita la goleada, Braschi incoraggiante. E poco altro

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