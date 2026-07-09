La Francia ha battuto il Marocco 2-0 nel primo quarto di finale del Mondiale. La squadra francese ha segnato i due gol nel secondo tempo, con Dembélé e Olise. Il Marocco ha concluso la partita con un uomo in meno dopo l'espulsione di El Yamiq. Il match si è disputato con formazioni schierate con il 4-2-3-1. La Francia affronterà la semifinale, mentre il Marocco esce dal torneo.

(4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi. Ct. Ouahbi. (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps. Sarà l'argentino Facundo Tello l'arbitro incaricato di dare il fischio d'inizio, coadiuvato dagli assistenti Belatti e Chade. Quarto uomo Herrera, VAR Mastrangelo. Gli arbitri designati per la sfida tra Francia e Marocco sono tutti argentini. È la prima volta ai Mondiali 2026 che l'intera squadra arbitrale di una partita proviene dallo stesso Paese Francia-Marocco, con fischio d’inizio alle ore 22, si potrà vedere in chiaro su Raiuno e in streaming su Rai Play. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Francia-Marocco: le ultime sul primo quarto di finale del Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EN DIRECTO | FRANCIA y MARRUECOS, PRIMER PARTIDO DE CUARTOS CONFIRMADO

Notizie e thread social correlati

Francia-Marocco: Analisi tattica del quarto di finale mondialeLa partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali si gioca con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Leggi anche: Francia-Marocco, oggi il primo quarto di finale ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederlo

Temi più discussi: Francia-Marocco, quattro anni dopo: il calcio racconta il nuovo equilibrio del mondo; Francia-Marocco, Parigi teme un’altra notte di scontri. I fuochi d’artificio diventano armi; Marocco e Francia ai quarti di finale del Mondiale; Coppa del Mondo: come vedere Francia-Marocco in diretta sul proprio telefono giovedì sera?.

Ema-Facts Francia-Marocco edition #CopaMundial LIVE GRATUITAMENTE alle 17 ogni giorno del Mondiale, su #DAZN #DAZNBetClub x.com

Discussione sul match - Nuova Zelanda vs Francia | Campionato delle Nazioni 2026 | Turno 1 reddit

Francia-Marocco LIVE ai Mondiali 2026, diretta TV su Rai e DAZN: a che ora vedere la partitaLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Boston: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Francia-Marocco, partita dei quarti dei Mondiali ... fanpage.it

Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera, 9 luglio 2026. Tutte le info ... tpi.it