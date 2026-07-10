A Bologna, in piazza Lucio Dalla, tifosi di Francia e Marocco hanno seguito insieme la partita dei quarti di finale del Mondiale. La manifestazione ha mostrato un forte entusiasmo collettivo, con molte persone presenti per sostenere le rispettive squadre. Dopo una partita combattuta, la squadra marocchina è stata eliminata, lasciando i tifosi delusi. La piazza ha vissuto un momento di grande partecipazione, senza che si registrassero incidenti o tensioni.

Bologna, 10 luglio 2026 – Nella cornice dell’ennesimo mondiale senza Azzurri, l a sfida dei quarti di finale tra Francia e Marocco è stato il momento più simile a quell’aggregazione che solo il nome di un beniamino stampigliato sul retro di decine e decine di maglie o lo stesso colore della bandiera sanno esprimere. Questa l’atmosfera che per due ore questa sera ha avvolto le centinaia di persone assiepate nei tre punti di Bologna in cui sono stati allestiti i maxi schermi. I maxi schermi in piazza Lucio Dalla, al Pilastro e al Circolo Pescarola. Al Festival Dimondi in piazza Lucio Dalla, il comitato Pilastro agli Orti di via Salgari e il circolo Offside Pescarola hanno accolto appunto tantissime persone della comunità marocchina in città oltre a tantissimi residenti che hanno condiviso i novanta minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francia-Marocco, in piazza Lucio Dalla un tifo ‘mondiale’, poi la delusione del sogno sfumato

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit