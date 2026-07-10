Francia – Marocco 2-0 | Mbappe e Dembele fanno affari per i Bleus

La Francia ha battuto il Marocco 2-0 in una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Mondo, dopo un rigore sbagliato da Kylian Mbappe all'inizio. I gol sono stati segnati da Mbappe e Dembele, che hanno portato i Bleus alla semifinale. La squadra francese si prepara ora a sfidare una tra Spagna e Belgio nelle prossime fasi del torneo. La partita si è conclusa con il successo della Francia, che ha evitato l'eliminazione.

2026-07-10 00:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La Francia si è ripresa da un rigore sbagliato in apertura da Kylian Mbappe per eliminare comodamente il Marocco e organizzare una semifinale di Coppa del Mondo contro la Spagna o il Belgio in grande stile. Mbappe ha seguito l’esempio di Lionel Messi sbagliando un brutto rigore nel primo quarto di finale della Coppa del Mondo a Boston, ma ha risposto con un gol superbo dopo l’intervallo mentre i Bleus avanzavano. L’uomo del Real Madrid è stato costretto ad aspettare più di tre minuti dopo essere inciampato in area e sembrava insicuro nella sua rincorsa balbettante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Marocco assente. Mbappè e Dembele portano la Francia in semifinale

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Scozia, Brasile e Marocco ancora, 28 anni dopo. Ho gestito il gruppo 5.000 volte. reddit