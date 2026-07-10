Highlights Francia-Marocco Mbappé e Dembelé decisivi | video gol e sintesi

Notizia in breve

Giovedì 9 luglio si è giocato il primo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Marocco a Boston. La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, grazie ai gol di Mbappé e Dembelé. Sono stati mostrati i momenti salienti e le reti realizzate durante l'incontro. La temperatura a Boston era molto elevata durante il match.