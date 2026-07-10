Highlights Francia-Marocco Mbappé e Dembelé decisivi | video gol e sintesi
Giovedì 9 luglio si è giocato il primo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Marocco a Boston. La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, grazie ai gol di Mbappé e Dembelé. Sono stati mostrati i momenti salienti e le reti realizzate durante l'incontro. La temperatura a Boston era molto elevata durante il match.
La cronaca con gli highlights di Francia-Marocco, primo quarto di finale dei Mondiali 2026 disputato giovedì 9 luglio Temperatura rovente a Boston per Francia-Marocco, il primo dei quarti di finale dei Mondiali 2026, rivincita della semifinale di quattro anni fa in Qatar vinta dai transalpini. – calciomercato.it (foto Ansa) Primo tempo da senza voto per Mike Maignan. L’estremo difensore dei Blues non è mai impegnato da un Marocco davvero poco incisivo in attacco, complice anche l’assenza di Saibari. La Francia, invece, si rende subito pericolosa in avvia prima con il tiro di poco fuori di Mbappé poi con il colpo di testa di Upamecano sul quale è provvidenziale l’intervento di Bonou in tuffo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
LIVE REACTION PERANCIS TERLALU KUAT UNTUK MAROKO, MBAPPE LOLOS KE SEMIFINAL
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