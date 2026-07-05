Mondiali alla Francia basta un rigore di Mbappé | verso un quarto infuocato con il Marocco

Da iltempo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Francia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi. La vittoria è arrivata grazie a un rigore trasformato da Mbappé. La partita si è giocata negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ora la squadra francese affronterà il Marocco nei quarti di finale, in una sfida che si preannuncia intensa.

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La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70'. I transalpini hanno avuto il pallino del gioco per la maggior parte della gara, ma la manovra è apparsa lenta e prevedibile. Poi il rigore assegnato, dopo un controllo del Var, che sblocca il risultato.   Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. Una sfida ricca di suggestioni e che probabilmente  infiammerà gli animi dall'altra parte dell'Oceano, con le banlieue parigine osservate speciali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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