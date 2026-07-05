La Francia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi. La vittoria è arrivata grazie a un rigore trasformato da Mbappé. La partita si è giocata negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ora la squadra francese affronterà il Marocco nei quarti di finale, in una sfida che si preannuncia intensa.

La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70'. I transalpini hanno avuto il pallino del gioco per la maggior parte della gara, ma la manovra è apparsa lenta e prevedibile. Poi il rigore assegnato, dopo un controllo del Var, che sblocca il risultato. Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. Una sfida ricca di suggestioni e che probabilmente infiammerà gli animi dall'altra parte dell'Oceano, con le banlieue parigine osservate speciali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiali, alla Francia basta un rigore di Mbappé: verso un quarto infuocato con il Marocco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Golazo de Mbappé para Francia contra Senegal

Notizie e thread social correlati

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: alla Francia basta Mbappé per i quarti. Tris del Marocco che elimina il CanadaDurante la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, la Francia ha superato il turno grazie a Mbappé.

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: il Canada di David eliminato dal Marocco di Brahim Diaz, finisce 3-0. Alla Francia basta MbappéIl Marocco ha battuto il Canada con un punteggio di 3-0, eliminandolo dai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Mondiali, alla Francia basta un rigore di Mbappé: verso un quarto infuocato con il Marocco; Alla Francia basta un rigore di Mbappé: 1-0 al Paraguay e quarti col Marocco; La Francia non incanta, ma basta un rigore di Mbappé per eliminare il Paraguay: ai quarti c'è il Marocco; Paraguay-Francia 0-1, pagelle e tabellino: contro Mbappé non basta neppure l'eroe Gill, Doué entra e cambia la partita.

Mondiali Under 17 Maschili – Un super Ventura non basta, Italia travolta dalla Francia - basketinside.com/giovanili/mond… x.com

Risultati e classifica Mondiali 2026 live: alla Francia basta Mbappé per i quarti. Tris del Marocco che elimina il CanadaRisultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione I risultati e la classifica dei Mondiali 20 ... msn.com

Mondiali, alla Francia basta un rigore di Mbappé: verso un quarto infuocato con il MaroccoLa Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi della rassegna ... iltempo.it