La Francia ha battuto il Marocco con un punteggio ampio, senza difficoltà, nel match dei quarti di finale. La squadra francese ha dominato l’incontro, mentre il Marocco ha resistito circa un’ora prima di crollare. La differenza tra le rose delle due nazionali è evidente: i francesi valgono oltre un miliardo e 500 milioni di euro, i marocchini meno di 450 milioni. Mbappé ha segnato un gol, ispirandosi a Messi.

Non c’è stata partita. Troppo forte la Francia. Troppo più forte di questo Marocco, che pure esce dal Mondiale a testa alta. D’altra parte sarebbe bastato guardare al valore (di mercato) delle due rose: un miliardo e mezzo abbondante di euro i vicecampioni del mondo uscenti, meno di 450 milioni i campioni d’Africa. Se poi ai marocchini togli per infortunio, prima dei Mondiali, il migliore difensore centrale Aguerd, e la migliore ala, Ezzalzouli e, durante i Mondiali, l’attaccante che si è rivelato così bravo da indurre il Bayern Monaco a spendere 55 milioni per comprarlo, Saibari, e il difensore che doveva sostituire Aguerd, Riad, ecco che le distanze aumentano fino a diventare incolmabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia inarrestabile, Mbappè imita Messi. Il Marocco resiste un’ora ma non fa paura ai Bleus di Deschamps

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