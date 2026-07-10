La Francia ha conquistato la qualificazione alle semifinali del Mondiale 2026 con una vittoria per 2-0 contro il Marocco a Boston. Kylian Mbappé ha segnato il primo gol, seguito da Ousmane Dembélé, che ha siglato il raddoppio. La squadra di Didier Deschamps si è assicurata il passaggio del turno senza subire reti.

La Francia non sbaglia l’appuntamento e vola in semifinale del Mondiale 2026. A Boston la squadra di Didier Deschamps supera il Marocco con un netto 2-0, firmato da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Una vittoria meritata, costruita con pazienza dopo un primo tempo dominato ma senza gol, anche per merito di un grande Bounou. Nel prossimo turno i Blues affronteranno la vincente di Spagna-Belgio. La Francia parte forte e crea subito occasioni importanti. Bounou si esalta prima su Mbappé e poi su Upamecano, evitando il vantaggio francese nei minuti iniziali. L’episodio chiave arriva al 25': Mbappé salta Mazraoui, viene steso in area e si presenta sul dischetto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Francia di forza, Marocco piegato: Mbappé e Dembélé portano Deschamps in semifinale

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