Mondiali Francia batte Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé e accede ai quarti di finale | incontrerà il Marocco

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali. Il gol decisivo è arrivato su rigore, segnato da Mbappé. La squadra si qualifica per i quarti di finale e affronterà il Marocco. La partita si è giocata tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, battendo il Paraguay con un risicato 1-0 nell’ottavo turno della rassegna iridata che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. La partita è stata decisa da un rigore mandato a segno da Kylian Mbappé al 70?. Il penalty è stato assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Doué. Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali francia batte paraguay 1 0 con un rigore di mbapp233 e accede ai quarti di finale incontrer224 il marocco
© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Francia batte Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé e accede ai quarti di finale: incontrerà il Marocco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MBAPPE HUNTING MESSI! France beats Paraguay 1-0 to face Morocco!

Video MBAPPE HUNTING MESSI! France beats Paraguay 1-0 to face Morocco!

Notizie e thread social correlati

Paraguay-Francia 0-1: Mbappé di rigore manda i transalpini ai quarti contro il MaroccoKylian Mbappé ha segnato un rigore nel match tra Paraguay e Francia, concluso con il risultato di 1-0.

Mbappè su rigore, Francia batte Paraguay e vola ai quarti del MondialeLa Francia ha superato il Paraguay 1-0 grazie a un rigore e si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale 2026.

Temi più discussi: Mondiali: la Francia batte il Paraguay 1-0 e va ai quarti; Mondiali, Francia ai quarti: battuto il Paraguay con un rigore di Mbappé dopo un match teso; La Francia batte il Paraguay di misura e vola ai quarti contro il Marocco: decide il solito Mbappé; Mondiali 2026, la Francia batte la Svezia 3-0 e vola agli ottavi.

mondiali francia batte paraguayMondiali: la Francia stana un arroccato Paraguay, basta Mbappé per i quartiCon un catenaccio in purezza della vecchia scuola, il Paraguay incrina i meccanismi offensivi della Francia, satura gli spazi, impedisce agli avversari lo spettacolo che avevano prodotto nei match ... ansa.it

mondiali francia batte paraguayLa Francia fatica ma batte di misura il Paraguay: basta un rigore di Mbappé per volare ai quartiI transalpini piegano la difesa arcigna del Paraguay solo nella ripresa grazie ad un rigore di Mbappé. Ora la sfida a quarti di finale contro il Marocco di Hakimi ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web