La Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay negli ottavi di finale dei Mondiali. Il gol decisivo è arrivato su rigore, segnato da Mbappé. La squadra si qualifica per i quarti di finale e affronterà il Marocco. La partita si è giocata tra Stati Uniti, Canada e Messico.

La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, battendo il Paraguay con un risicato 1-0 nell’ottavo turno della rassegna iridata che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. La partita è stata decisa da un rigore mandato a segno da Kylian Mbappé al 70?. Il penalty è stato assegnato dopo revisione al Var per un fallo su Doué. Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Francia batte Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé e accede ai quarti di finale: incontrerà il Marocco

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MBAPPE HUNTING MESSI! France beats Paraguay 1-0 to face Morocco!

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