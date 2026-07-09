Un ex portiere ha fermato un ladro di biciclette a Milano. L'uomo ha riferito di aver agito senza pensarci, disarcionando il ladro durante il tentativo di furto. La scena si è svolta in strada, dove il soggetto ha impedito che il furto proseguisse. L’intervento è stato rapido e deciso, senza che siano stati riportati danni o ferite. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali conseguenze per il ladro o sui dettagli dell’intervento.

Milano, 9 luglio 2026 – In carriera era abituato a volare tra i pali respingendo i tiri più insidiosi. A svettare più in alto di tutti, bloccando un pallone che poteva risultare pericoloso. E nonostante i guantoni li abbia appesi al chiodo già da ben 16 anni, Francesco Toldo non ha perso assolutamente i riflessi. L’ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana ha sventato un furto, placcando un ladro di biciclette in pieno centro a Milano. Questa sera, poco prima delle 20.00, l'ex numero uno, attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Francesco Toldo eroe per caso. L’ex portiere blocca un ladro di biciclette a Milano: “Non ci ho pensato un secondo, l'ho disarcionato”

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