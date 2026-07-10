Francesco Toldo ferma un ladro a Milano tra gli applausi della gente mi volevano abbracciare tutti
Un ex portiere noto per aver difeso la porta in serie A ha fermato un ladro che tentava di rubare una bicicletta in centro a Milano. La scena è stata accompagnata da applausi e persone che volevano abbracciarlo. L’uomo, noto per le sue imprese sportive, si è messo davanti al ladro e lo ha immobilizzato. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o interventi delle forze dell’ordine.
Una volta bloccava il pallone, calciato dagli avversari. Ora blocca anche i ladri di biciclette. Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Fiorentina, nonché della Nazionale, ha bloccato un ladro in centro a Milano, mentre stava cercando di portare via una bici. Le persone “volevano abbracciarmi”, ha raccontato. Francesco Toldo blocca un ladro a Milano L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 9 luglio, poco prima delle 20:00, tra via Agnello e corso Vittorio Emanuele II, zona centralissima del capoluogo lombardo, proprio a due passi dal Duomo. Toldo stava parcheggiando il proprio scooter quando ha notato un giovane inseguire un coetaneo in bicicletta. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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