Giovedì sera a Milano, poco prima delle 20, un ex portiere della nazionale ha fermato un ladro di biciclette in corso Vittorio Emanuele II. L'uomo ha inseguito il ladro a piedi, riuscendo a bloccarlo poco dopo. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno applaudito l’ex calciatore. L’autore del tentato furto è stato consegnato alle forze dell’ordine, mentre l’ex portiere ha assistito gli agenti.

Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo. Poco prima delle 20 di giovedì 9 luglio l'ex numero uno azzurro, attuale responsabile del progetto Inter Legends, una brillante carriera giocata tra tra Inter, Fiorentina e Nazionale, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo. La risposta del giovane è stata lapidaria: «Mi ha rubato la bici». Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, l'ex portiere della nazionale Francesco Toldo blocca un ladro di biciclette: l'inseguimento in corso Vittorio Emanuele II, gli applausi. «È stato incredibile»

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Francesco Toldo (ex Inter) insegue e blocca un ladro di biciclette a Milano

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