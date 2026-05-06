Caso Pamela Francesco Dolci in caserma a Bergamo con il suo avvocato

Nella mattina di mercoledì 6 maggio, un uomo è stato accompagnato presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo per essere nuovamente interrogato. L’uomo, che aveva avuto un contatto con la vittima poco prima della sua morte, si è presentato insieme al suo avvocato. L’intervento si inserisce nelle verifiche condotte dagli investigatori sul caso, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’interrogatorio.

Bergamo. Nella mattina di mercoledì 6 maggio, Francesco Dolci — l’uomo contattato da Pamela Genini la notte del 14 ottobre, poco prima di essere uccisa dall’ex Gianluca Soncin — si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri per essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti. La sua convocazione arriva al termine di una serie di audizioni che, nei giorni scorsi, hanno coinvolto diversi testimoni chiamati a fare luce sulla vicenda. Le immagini giunte alla mail dell’Arma, dopo l’appello pubblico per ottenere foto e video del loculo, sono poche. D’altronde, viene da chiedersi, chi mai si metterebbe a fotografare un loculo. Eppure proprio questo ha fatto Dolci, con una costanza che oggi, alla fine, si sta rivelando preziosa per le indagini.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Pamela, in caserma anche l’inviato Rai che segue il caso: “Mi hanno chiesto del mio rapporto con Francesco Dolci” Giallo di Pamela, tappa lampo in procura per Francesco Dolci. Le amiche della giovane in caserma a BergamoFrancesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura lunedì mattina, 27 aprile, intorno alle 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini, parla Francesco Dolci: Non prendo soldi per le interviste; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Pamela Genini, Francesco Dolci volontariamente in Procura per moventi e persone interessate. Francesco Dolci sotto esame per la tomba profanata di Pamela Genini e le ricerche online sospetteProfanazione della tomba di Pamela Genini, cosa cercano ora gli inquirenti Gli investigatori stanno verificando se Francesco Dolci, ex fidanzato di Pa ... assodigitale.it Pamela Genini decapitata, Francesco Dolci: «Non può essere un ossessionato, ecco perché». Le 8 foto del loculo (scattate da lui)Le otto fotografie del loculo di Pamela Genini potrebbero diventare un tassello chiave nell’inchiesta sulla profanazione della sua salma. Scatti realizzati in mesi diversi da ... leggo.it Sul caso Genini, Francesco Dolci a Fanpage.it: “Scrivete che sono l’ex fidanzato, mi hanno cucito addosso il ruolo dell’ossessionato ma Pamela voleva stare con me” - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, l'audio di Pamela: "Dolci vuole sempre tenere qualcosa di me" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com