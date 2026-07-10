Al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, Francesco Bagnaia si è classificato fuori dalla top 10, arrivando undicesimo. Il pilota ha spiegato di aver avuto problemi di grip e che, quando ha cercato di forzare la moto, questa ha perso aderenza e si è scomposta. Nonostante abbia tentato di migliorare il tempo, non è riuscito a entrare nella prima fila. La sessione si è conclusa senza grandi modifiche per la sua posizione in griglia.

Non ha troppa voglia di sorridere Francesco “Pecco” Bagnaia al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring il pilota due volte campione del mondo della classe regina ha mancato il time attack giusto per issarsi nelle top10, chiudendo mestamente in 13a posizione a 738 millesimi dalla vetta ed a un decimo dal taglio. Il miglior tempo delle pre-qualifiche porta la firma del suo compagno di scuderia Marc Marquez che ha fatto fermare i cronometri sull’1:19.394, con Raul Fernandez secondo a 166, terzo Di Giannantonio a 280, quarto Alex Marquez a 317 mentre è quinto Miller a 447. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia amaro dopo aver mancato la top10: “Non ho grip e quando forzo la moto mi scappa via”

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