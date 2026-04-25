A Jerez de la Frontera, durante la Sprint Race del quarto appuntamento del Mondiale MotoGP, Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione, alle spalle di Marc Marquez. La gara si è disputata sotto un forte diluvio, e la posizione finale è arrivata dopo una corsa caratterizzata da condizioni meteorologiche difficili. La doppietta Ducati è stata completata con la vittoria di un altro pilota del team. Bagnaia ha dichiarato di aver avuto fortuna, ma ha anche ammesso di incontrare difficoltà con la moto.

Doppietta Ducati a Jerez De La Frontera. Sotto il diluvio Francesco Bagnaia ha conquistato una rocambolesca seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Spagna, quarto atto del Mondiale MotoGP, cedendo il passo al solo Marc Marquez. Gara da dominatore quella dello spagnolo che, malgrado una caduta, è riuscito a cambiare moto in corsa andandosi a prendere una vittoria precedendo proprio l’ex Campione del Mondo, al posto d’onore davanti a Morbidelli. Una volta arrivato in zona mista, “Pecco” ha commentato quanto fatto: “ A volte avere fortuna non è così male – ha detto Bagnaia – A parte gli scherzi: sono partito non bene, poi ha cominciato a piovere e non riuscivo a spingere, avevo poco grip.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Ho avuto fortuna, ma con la moto faccio fatica”

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