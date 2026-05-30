Bagnaia ha concluso la Sprint Race in settima posizione, dopo una partenza difficile. La sua gara si è rivelata complicata fin dall'inizio, senza riuscire a migliorare la posizione di partenza. Al termine della corsa, ha commentato che non poteva fare di meglio, esprimendo delusione per il risultato ottenuto. La gara si è svolta sul circuito che ospita il Gran Premio d’Italia, con condizioni di pista asciutta.

Non ha troppa voglia di sorridere Pecco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha vissuto una gara anonima chiusa in settima posizione con, quantomeno, un buon finale. La vittoria è andata allo spagnolo Raul Fernandez che ha preceduto il connazionale e compagno di marchio Jorge Martin per 1.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.2. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 4.4, quinta per il rientrante Marc Marquez a 9.0, davanti a Fermin Aldeguer che chiude sesto a 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia amaro dopo la Sprint Race: “Pessima partenza, oggi meglio di settimo non potevo fare”

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