L'attrice ha raccontato di aver avuto attacchi di panico durante il successo dello spettacolo. Ha criticato l'assenza di un congedo di paternità, sottolineando che tutto il carico ricade ancora sulle madri. In un suo commento, ha scritto che molte persone perdono opportunità che non avevano scelto di prendere, e ritiene che questa sia una realtà condivisa da molti.

Scrive: «Perdiamo i treni su cui non volevamo effettivamente salire». Pensa che sia vero? «Questa frase sta risuonando a un sacco di persone e penso che sia effettivamente così. La maggior parte delle volte, se veramente vogliamo prendere un treno lo prendiamo. C'è forse qualcosa di inconscio che ci porta a perdere qualcosa che non ritenevamo così importante, come se dentro di noi sapessimo che non è la strada giusta perché il corpo a queste conclusioni ci arriva sempre prima, te lo fa capire». Il treno che le protagoniste del suo romanzo cercano di prendere sarebbe il più lontano possibile dal loro padre-padrone, non crede? «Volevo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Giannone: «Il successo de La portalettere mi ha travolta, avevo attacchi di panico. È assurdo che non ci sia ancora il congedo di paternità e che tutto ricada sulle mamme»

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