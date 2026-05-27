Una donna ha subito attacchi di panico e stati depressivi legati a stress e ansia. In presenza di tali sintomi, anche intensi, gli eventi di vita possono avere un impatto significativo. La diagnosi di attacchi di panico è fondamentale per intervenire. Il caso ha portato a riflettere sui segnali di depressione da successo e sui rischi di un sovraccarico emotivo.

Milano – "In presenza di stati depressivi o ansiosi anche di una certa intensità – fino ad arrivare, in alcuni casi, agli attacchi di panico che devono essere diagnosticati – gli eventi di vita possano avere un impatto particolarmente forte. Non si tratta necessariamente di eventi oggettivamente gravi, ma di situazioni che vengono percepite come difficili o destabilizzanti dalla persona anche in assenza di patologie croniche o acute". Così Annamaria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell'università La Sapienza di Roma, analizza il tema dopo il “crollo” di Bélen Rodriguez. La showgirl argentina, 41 anni –che in passato aveva aveva più volte parlato dei suoi problemi di attacchi di panico e depressione – lunedì 25 maggio è stata ricoverata e poi dimessa dopo una crisi notturna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Belén squarcia il velo su ansia, stress, attacchi di panico e ‘depressione da successo’: “Come riconoscere i segnali che possono deflagrare”

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