Le due bambine, Beatrice e Smeralda, sono state battezzate in una cerimonia a cui hanno partecipato le rispettive madri, Anna Tatangelo e Francesca Chillemi. La celebrazione si è svolta in un luogo dedicato, con parenti e amici presenti. Dopo la cerimonia religiosa, si è svolta una festa con rinfresco e momenti di allegria. Entrambe le madri hanno condiviso sui social immagini dell’evento.

Una bella giornata per Anna Tatangelo e Francesca Chillemi, protagoniste di due feste diverse ma accomunate dalla medesima gioia: il battesimo delle figlie, Beatrice e Amelia Smeralda. La cantante e l'attrice hanno condiviso sui social alcuni momenti delle celebrazioni, aprendo così una finestra sulla loro vita privata accanto ai rispettivi compagni, Giacomo Buttaroni ed Eugenio Grimaldi. Negli scatti si vedono sorrisi, torte sontuose e soprattutto l'affetto di amici e familiari, tutti riuniti per l'occasione speciale. Ma mentre Tatangelo ha giocato su tonalità rosa chiaro, Chillemi ha organizzato invece un luminoso ricevimento a Napoli, in cui a dominare sono soprattutto il bianco e il verde smeraldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anna Tatangelo e Francesca Chillemi: battesimo e festa per le figlie Beatrice e Smeralda

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