Una ragazza sorride, con una maglietta che riporta la scritta “millennial”. Altre persone sono al lavoro in una cucina, con palette e glassa, mentre una torta si trova sul bancone. Sulla pettorina di una di loro si legge “Bienvenu Shelter Baking”, uno slogan che invita all’accoglienza. Le immagini mostrano volti e ambienti di un’attività di pasticceria in Sudafrica, con dettagli che raccontano il contesto quotidiano.

di Vincenzo Giardina Un sorriso di ragazza sulla maglietta con su scritto "millennial", oppure nuove amiche al lavoro con palette e glassa, la torta sul bancone e sulla pettorina uno slogan accogliente: "Bienvenu Shelter Baking", come dire benvenuti, questa cucina è un rifugio. Sono volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli, in un libro fotografico, durante sei mesi trascorsi in Sudafrica, sono stati due volontari in servizio con l'Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo (Ascs), una ong della federazione Focsiv. "Nel presentare 'Fragments of (South) Africa' parliamo di feroci contraddizioni", spiega ai media vaticani la co-autrice Chiara Granata. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Fotografie dal Sudafrica: volti, storie e contraddizioni

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