80esimo del voto alle donne Storie volti e voci

L’ottantesimo anniversario del voto femminile in Italia viene celebrato attraverso testimonianze di chi ha vissuto quell’epoca e di chi ne raccoglie il testimone oggi. Il racconto si concentra sulle storie, sui volti e sulle voci di chi ha contribuito a quella fase storica e di chi continua a portarne avanti i valori. La narrazione si sviluppa in modo continuo, senza analisi o commenti, evidenziando esclusivamente i fatti e le esperienze dirette legate a questa ricorrenza.

Un racconto lungo ottant’anni, affidato alle voci e ai volti di chi è stata protagonista di quella stagione e di chi oggi, in un ideale passaggio di testimone, coltiva quel lascito.A 80 anni dal voto alle donne, storica conquista del 2 giugno 1946, la Regione Emilia-Romagna celebra l’anniversario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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