A Manfredonia è stata inaugurata una mostra fotografica dedicata alle storie dei rifugiati, con immagini realizzate da Matteo della Torre. Tra le foto, si vede una giovane donna di 23 anni proveniente dalla Nigeria, che fa parte di questa esposizione. L'evento si inserisce nelle iniziative in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato, con l’obiettivo di far conoscere i volti e le esperienze di chi ha cercato asilo.

Inaugurata a Manfredonia la mostra fotografica di Matteo della Torre nell’ambito degli eventi in vista della “Giornata Mondiale del Rifugiato” Eselebor ha 23 anni e viene dalla Nigeria. Ha lasciato il suo Paese a causa di persecuzioni politiche. Tiote, invece, di anni ne ha 4. È fuggito dalla Costa 'D'Avorio per violazione dei diritti umani. Aichata, 21 anni, accarezza la vita che porta in grembo. Anche lei ha lasciato la sua terra perché in pericolo. E poi altri volti, ritratti, storie. Sguardi che parlano, raccontano, comunicano. Sguardi carichi, di dignità, sorrisi, speranza, ma anche dolore. Sono i ritratti esposti nella mostra... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “I volti dell’accoglienza” per entrare nelle storie dei rifugiati e superare pregiudizi

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