Fortezza Spagnola il progetto per un museo che sia interattivo
Un progetto prevede la trasformazione della Fortezza Spagnola in un museo interattivo, con l’obiettivo di offrire un percorso che racconti la storia locale in modo più dinamico. La proposta mira a superare le esposizioni tradizionali, rendendo lo spazio più accessibile e moderno. La realizzazione del progetto coinvolge interventi strutturali e tecnologici per creare un’esperienza più coinvolgente per i visitatori. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.
Un nuovo percorso museale capace di raccontare la storia del territorio, superando il tradizionale concetto di esposizione statica e trasformando la Fortezza Spagnola in uno spazio più moderno, accessibile e interattivo. È questa la direzione del progetto di riqualificazione del museo della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, illustrato dagli studiosi Marco Paperini (storico) e Carolina Megale (archeologa), incaricati dal Comune di elaborare una proposta progettuale. L’obiettivo è quello di ripensare gli spazi attuali, nati in parte come soluzioni temporanee ma rimasti invariati per molti anni, creando un museo più legato all’identità dell’Argentario e alla sua evoluzione nei secoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segovia, Spain City of Kings | Roman Aqueduct to Alcázar | 4K Walking Tour
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