Un progetto prevede la trasformazione della Fortezza Spagnola in un museo interattivo, con l’obiettivo di offrire un percorso che racconti la storia locale in modo più dinamico. La proposta mira a superare le esposizioni tradizionali, rendendo lo spazio più accessibile e moderno. La realizzazione del progetto coinvolge interventi strutturali e tecnologici per creare un’esperienza più coinvolgente per i visitatori. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.

Un nuovo percorso museale capace di raccontare la storia del territorio, superando il tradizionale concetto di esposizione statica e trasformando la Fortezza Spagnola in uno spazio più moderno, accessibile e interattivo. È questa la direzione del progetto di riqualificazione del museo della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, illustrato dagli studiosi Marco Paperini (storico) e Carolina Megale (archeologa), incaricati dal Comune di elaborare una proposta progettuale. L’obiettivo è quello di ripensare gli spazi attuali, nati in parte come soluzioni temporanee ma rimasti invariati per molti anni, creando un museo più legato all’identità dell’Argentario e alla sua evoluzione nei secoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fortezza Spagnola, il progetto per un museo che sia interattivo

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Segovia, Spain City of Kings | Roman Aqueduct to Alcázar | 4K Walking Tour

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