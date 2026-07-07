Nel cuore del Taburno si trova la Fortezza di Enzo Rillo, che ospita il Museo dell'Aglianico dedicato al vino e alla cultura del Sannio. Il museo offre un percorso sensoriale che coinvolge vista, udito, olfatto e tatto, permettendo ai visitatori di esplorare il mondo del vino attraverso esposizioni e installazioni interattive. La struttura combina elementi storici con innovazioni multimediali, creando un'esperienza immersiva dedicata alla tradizione vinicola locale.

C'è un luogo, nel cuore del Taburno, dove il vino non si limita a essere degustato. Si osserva, si ascolta, si annusa e si vive. È La Fortezza, la cantina fondata nel 2009 da Enzo Rillo, un progetto nato per valorizzare il territorio sannita attraverso una produzione vitivinicola d'eccellenza, ma che negli anni ha saputo trasformarsi in qualcosa di ancora più ambizioso: un luogo in cui la cultura del vino incontra la storia, l'arte e la memoria contadina. Museo multisensoriale Sessanta ettari di vigneti, una cantina interamente scavata nella roccia vulcanica del Taburno e un percorso produttivo che unisce innovazione e tradizione rappresentano la cornice di un progetto che guarda ben oltre la semplice produzione di vino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Fortezza di Enzo Rillo, dove il vino diventa cultura: il viaggio sensoriale nel Museo dell'Aglianico che racconta il Sannio

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