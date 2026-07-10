La produzione di gas naturale nei paesi del Golfo non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia. La dipendenza di alcuni paesi da queste forniture rimane alta, creando preoccupazioni per l’approvvigionamento. La domanda globale di gas è aumentata, ma i paesi del Golfo non hanno ancora incrementato significativamente la produzione. La situazione potrebbe influenzare i mercati energetici nelle prossime settimane.

La produzione nei paesi del Golfo non è davvero ripresa: e sapete quale paese dipende molto dal gas proveniente da quei paesi? Dopo che è stato riaperto lo stretto di Hormuz e il transito delle petroliere è ricominciato, in poche settimane è diventato facile reperire il petrolio, e anzi ce n’è persino troppo sul mercato, per delle ragioni che il Post aveva spiegato nel dettaglio in questo articolo. Ma lo stesso discorso non vale per il gas naturale, che è una materia prima fondamentale per la produzione di elettricità, per riscaldare le case e per tantissime applicazioni industriali. Il fatto che nei paesi del Golfo Persico la produzione e il commercio di gas naturale non siano ancora ripartiti è un problema enorme per tutto il mondo, ma soprattutto per i paesi che fanno largo affidamento sul gas naturale per produrre energia elettrica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Forse il petrolio non è più un problema, ma il gas naturale sì

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Fossil Fuels have a Toxicity Problem - maybe it's time we shift to something better

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