Voucher aiuti di Stato mezzi pubblici | cosa prevede il piano Ue contro la crisi di gas e petrolio Tasse sugli extraprofitti? Sì ma nazionali

L’Unione Europea ha annunciato un piano di intervento per affrontare le difficoltà legate ai prezzi del gas e del petrolio, includendo misure come voucher e aiuti di Stato per i mezzi pubblici. Tra le proposte, si discute l’introduzione di tasse sugli extraprofitti delle aziende energetiche, con decisioni che rimangono di competenza nazionale. La strategia mira a contenere le conseguenze della crisi dell’energia fossile senza definirla come crisi energetica in senso stretto.

Non chiamatela «crisi energetica». Piuttosto, «crisi dell’energia fossile». Nel presentare la sua strategia contro le conseguenze della guerra in Medio Oriente, la Commissione europea sceglie le parole con cura e mette in chiaro fin da subito che la risposta alla situazione in corso non può essere un passo indietro sulla transizione verde avviata con il Green Deal. Anzi, semmai occorre procedere in modo ancora più spedito per sostituire gas e petrolio – le due fonti più interessate dal blocco dello Stretto di Hormuz – con rinnovabili e nucleare. Oggi, mercoledì 22 aprile, l’esecutivo di Ursula von der Leyen ha illustrato il pacchetto Accelerate EU, che punta a fornire aiuti immediati a famiglie e imprese e confermare il percorso dell’Ue verso l’indipendenza energetica.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Smart working, sconti sui mezzi pubblici e tagli al riscaldamento: il piano dell’Ue per ridurre le bollette. Ecco cosa prevedeAlmeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento. Smart working obbligatorio e stop alle auto. Cosa prevede la bozza del piano Ue contro la crisi energeticaRoma, 17 aprile 2026 – Nonostante le “buone sensazioni” di Donald Trump la guerra con l’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz continuano a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per disintossicarsi dal petrolio; Commissione UE consulta Stati membri su quadro temporaneo per aiuti di Stato; Il piano Ue per l’energia con prezzi calmierati, voucher e fondi del Pnrr; Bimbo trapiantato, il 28 aprile accertamenti dei periti sui due cuori di Domenico. Voucher, aiuti di Stato, mezzi pubblici: cosa prevede il piano Ue contro la crisi di gas e petrolio. «Tasse sugli extraprofitti? Sì, ma nazionali»Non chiamatela «crisi energetica». Piuttosto, «crisi dell’energia fossile». Nel presentare la sua strategia contro le conseguenze della guerra in Medio Oriente, la Commissione europea sceglie le ... msn.com L'Ue lancia il piano contro il caro energia, 'aiuti di Stato e voucher'Presentato Accelerate Eu, a maggio proposta sul taglio delle bollette. Bruxelles: 'Dall'inizio della guerra in Iran spesi 24 miliardi per l'import' (ANSA) ... ansa.it La Stampa Torino. . Un attacco hacker, anzi no. La piattaforma per accedere al voucher Vesta si blocca un'ora, le famiglie invadono i social di critiche alla Regione, le opposizioni gongolano. La giunta Cirio, dal canto suo, attacca il Csi: «Fatto grave», e pensa - facebook.com facebook Energia, arriva il piano Ue: aiuti di Stato e voucher. Dalla guerra rincari per 24 miliardi x.com